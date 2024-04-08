王文濤晤中資電動汽車企業　指產能過剩的指摘毫無依據

正在法國巴黎訪問的中國商務部部長王文濤周日（7日）主持召開在歐中資電動汽車企業圓桌會。歐盟中國商會和吉利、上汽、比亞迪、寧德時代等10多間企業代表參加會議。與會代表介紹在歐投資經營、應對歐盟電動汽車反補貼調查有關情況，會議圍繞中國企業優化全球布局、深化中歐電動汽車產業務實合作等進行交流。

王文濤表示，中國電動汽車企業依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，不是依靠補貼取得競爭優勢，美歐等關於產能過剩的指摘毫無依據。他認為中國電動汽車產業的發展為全球應對氣變和綠色低碳轉型作出了重要貢獻，指中國政府將積極支持企業維護自身合法權益。

王文濤又指，面對外部挑戰和不確定性，企業要練好內功，堅持創新驅動，加強風險管理，重視綠色發展，與當地企業深化合作、共謀發展，堅定做全球綠色轉型的參與者和貢獻者。

與會代表表示，感謝商務部一直以來對企業發展和出海的大力支持，將持續推進科技創新，堅持開放合作，踐行公平競爭，積極應對貿易摩擦，通過與歐洲夥伴的務實合作實現互利共贏。