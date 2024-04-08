「成都迪士尼」變熱話　遊客湧小區健身場打卡擾民

四川「成都迪士尼」近日成為內地網上熱話。成都武侯區一個居民小區樓下的健身器材場地因為內地饒舌歌手的新歌而成為網紅打卡點，隨後引發聚眾擾民爭議。有住戶稱，自己被吵到沒法入睡。街道辦事處人員指打卡點已於上周六（6日）實行限流，安排人員維持秩序。

歌手諾米新歌《謝天謝帝》歌詞提到「謝帝謝帝我要diss（不尊重、鄙視）你」，其中「diss你」發音與「迪士尼」相似，迅速傳播成為網絡話題。由於該首歌的音樂影片拍攝地點位於上述的健身器材場地，大批年輕人湧往打卡，因而令該處被稱為「成都迪士尼」。

一名住戶周日（7日）表示，近日大量遊客聚集打卡並大聲喧嘩，甚至雨夜的凌晨12時還有人在下面大喊大叫。附近都是老舊小區，長者較多，嚴重影響居民的正常休息。自上周六開始，社區派了義工在現場維持秩序，每次只容許固定人數進入，可以單獨拍片打卡，但不准聚集起哄，晚上8時以後不可以打卡。針對網紅打卡地引發的擾民問題，成都市公安局武侯區分局玉林派出所工作人員稱，儘管目前打卡點毋須預約，但由於現場空間很小，遊客數量較多，仍需排隊依次進入。