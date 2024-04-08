拜登關注仁愛礁　將表明美菲聯防適用於馬德雷山號

美國總統拜登將於華盛頓與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯開峰會討論南海問題，英媒周一（8日）指拜登屆時會表達嚴重關切中菲有主權爭議的南海仁愛礁情況，並強調《美菲共同防禦條約》適用於在仁愛礁的菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號。

中國海警近日多次以射水炮等手段阻撓菲律賓為馬德雷山號補給，知情美國高官透露拜登日前與中國領導人通電話時已對此表達深切憂慮。華府認為中國低估了事態升級的可能，美方已透過連串對話表明《美菲共同防禦條約》適用範圍包括菲律賓船員和船隻，推而廣之涵蓋馬德雷山號，中方需要評估其戰術，否則有面臨嚴重後果的風險。美國印太司令部司令阿奎利諾早前曾向退役解放軍軍官代表團和前中國駐美國大使崔天凱發出類似警告，拜登政府亦已要求其他前美國官員私下向北京傳遞類似訊息。

美國官員表示，華府對與北京劃定紅線持謹慎態度，因為一旦給予北京一條紅線，他們就會觸犯這條紅線，並採取一切行動。北京可能覺得現時的行為未達到觸發《美菲共同防禦條約》門檻，而他們的交戰規則現實及責任演變方式可能意味最終無法完全控制，當他們無法完全控制自己的行為時，美方不想人為製造出清晰區別。菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲則稱，美菲希望永遠不需啟動聯防條約，但有必要的話不會猶豫。