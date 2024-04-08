邯鄲3初中生殺同學案　最高檢准追究刑責

河北省邯鄲市肥鄉區上月10日發生震驚全國的初中生殺同學埋屍案，13歲死者王子耀遭3名未滿14歲的同窗殘忍殺害。河北省人民檢察院周一（8日）通報，邯鄲市肥鄉區公安局上月21日對涉嫌故意殺人罪的疑犯張某某、李某及馬某某提請檢察機關核准追訴。近日，經最高人民檢察院審查，依法決定對3人核准追訴。

檢察機關審查認為，疑犯作案時已滿12歲、不滿14歲，故意殺人致被害人王某某死亡，情節惡劣，應當追究刑事責任。根據《刑法》第17條第3款規定，河北省檢察機關逐級層報最高人民檢察院對3人核准追訴。檢察機關強調，將在嚴格依法辦案的同時，切實履行法律監督職責，進一步加大未成年人犯罪預防和治理力度。《刑法》第17條第3款規定是2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》新增條款，對刑事責任年齡作出的一種下調，規定已滿12周歲不滿14周歲的人犯故意殺人、故意傷害罪，滿足特定條件並經最高人民檢察院核准追訴後，可追究刑事責任。

北京康達律師事務所陳麗莎律師表示，結合目前公布的案件資訊，可初步判斷，疑犯被最高檢核准追訴後將面臨承擔《刑法》第232條故意殺人罪基本刑的刑事責任，但是不適用死刑。如果疑犯之間存在主從犯的情況，那麼從犯的刑事責任有可能在有期徒刑範圍內解決。

案情指，王子耀遇害後被埋在一個廢棄的蔬菜大棚，面部遭人用硬物打至面目全非，臉部有約10處刀傷及鈍物造成的傷口，一隻眼睛的眼珠已經翻出來，被害人代表律師直指是「不置孩子於死地絕不停手的狀態」。警方認定是有預謀作案，疑犯曾分兩次挖掘廢棄大棚、掩埋屍體，沒有發現有成年人參與作案。