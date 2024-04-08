花蓮餘震逾739次漸緩　警斥詐騙組織大撈災難財

台灣花蓮繼上周三（3日）發生強烈地震後，至周一（8日）上午已累計發生餘震逾739次，餘震數仍呈現每日漸緩的趨勢。地震造成13人死亡，逾千人受傷；事發至今已有5日，仍有6人失蹤，分別在砂卡礑步道和中和礦場。

花蓮縣秀林鄉台9線的大清水至崇德路段，在下清水橋便道通車後，轉為施工路段，每日放行3次，夜間預警封路。航港局周一表示，派新台馬輪由花蓮港往蘇澳港，於當日晚上7時出發，前一日下午已開始登記，但已迅速額滿。截至周一上午9時，小型車輛已額滿，只剩大型車1輛、電單車6輛的空位，乘客名額也剩少許空位。該部門呼籲有需求的民眾帶身分證明文件到航港局東部航務中心，盡快登記。

花蓮強震發生後，引來大批愛心人員紛紛捐款，希望幫助居民重建家園，但有詐騙集團想趁機大撈災難財。花蓮警方呼籲勿陷入詐團陷阱，應謹慎留意捐款帳戶，避免愛心受傷。警方近日發現有詐騙組織利用手機簡訊、社交平台等，提供虛假的捐款網址，或以捐款機構名義騙取匯款者個資，甚至冒用廠商名義，以低價打折售出商品等手法，誘使民眾小額捐款或購物等方式詐騙。目前花蓮縣政府已設立捐款專戶，捐款者可在官網查詢捐款或捐贈物資資訊，慎防受騙。