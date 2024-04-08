中菲摩擦加劇　美菲日澳首於南海聯合演習

中國和菲律賓在南海有主權爭議水域的摩擦升級之際，美國、菲律賓、日本、澳洲周日（7日）首次於南海的菲律賓專屬經濟海域舉行「多邊海上合作行動」（MMCA）。菲律賓總統小馬可斯周一（8日）表示，菲方持續與中國對話，正在用盡一切辦法與中國領導人對話，以免加劇南海緊張局勢。他希望美菲日澳聯合海上行動可減少中菲海上事件。

美菲日澳合共派出6艘軍艦和4架軍機參演，包括美國海軍瀕海戰鬥艦莫比爾號及一架P8A海神反潛偵察機；澳洲皇家海軍護衞艦瓦拉蒙加號及皇家空軍一架P8A海神反潛偵察機；日本海上自衞隊護衞艦曙號；菲律賓海軍護衞艦安東尼奧．盧納號、巡邏艦葛雷戈里奧·德爾·皮拉爾號及瓦倫汀．狄亞士號，以及AW109直升機和野貓反潛直升機。

菲律賓軍方表示，這次行動展現美菲日澳致力於透過海事領域的聯合演習，加強區域和國際合作以支持自由開放的印太地區，強化美菲日澳部隊在海事情境下聯合行動的能力，對菲律賓武裝部隊的能力建設也大有助益。四國希望透過今次行動傳達根據國際法確保航行自由的集體決心，海上合作行動反映共同致力於捍衞基於規則的海上行為秩序。

同日，中國解放軍南部戰區亦發聲明公布在南海組織聯合海空戰巡，一切擾亂南海局勢、製造喧囂的軍事活動都受到控制。菲律賓武裝部隊發言人指，多邊海上合作行動期間沒有發生不愉快事件。