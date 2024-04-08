徐州男子發夢中獎　依樣投注贏逾3400萬人民幣

江蘇福利彩票日前在公眾號發布消息稱，徐州市一名彩民因夢見自己購買雙色球（福彩玩法一種）中了大獎，醒來後記下號碼，下班後照着夢中數字購買，結果中獎並獲獎金3,400多萬元（人民幣 ，下同，約3,700萬港元）。有網民質疑事件真實性，江蘇福彩客服人員回應「是真實的」，開大獎現場詢問中獎者，對方怎樣告知，工作人員便照樣記錄。該客服人員強調，開獎都是公平公正的。

江蘇福彩在公眾號的發文表示，徐州彩民葉先生在福彩眾多遊戲中，最鍾情於雙色球和快樂8。每日下班後，他習慣去家附近的健身室健身，結束後再順道去健身室對面的福彩投注站買上一張彩票，做個順手公益。通常，葉先生都是隨意選擇幾個數字組成1注號碼，再機選4注號碼組成一張彩票。這次他依照夢見的號碼投注，沒想到夢想成真。葉先生稱，他會用這筆獎金繼續堅持理性購彩，希望彩票公益金能夠幫助需要的人擺脫生活的困境。

據知，3月24日晚雙色球遊戲第2024032期開獎，當期雙色球紅球號碼為1、3、4、11、12、21，藍球號碼為16。本期雙色球一等獎開出14注，其中7注出現在江蘇，單注獎金為681萬多元（約737萬港元）。葉先生自選了一注號碼並進行5倍投注，中得一等獎5注。