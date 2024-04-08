風雹災害致江西42.4萬人受災7人死 湖南多地農村水浸

內地南方近期持續出現強降雨、強對流天氣，據江西省應急管理廳消息，截至周日（7日）下午2時，上月31日開始的風雹災害已造成該省42.4萬人受災，7人因災遇難，直接經濟損失5.7億元人民幣（約6.25億港元）。湖南多地江河湖庫水位上升，有村莊汪洋一片，該省水利廳周日啟動洪水防禦四級應急響應。廣東省同日發生2次編號洪水，截至當日下午4時，全省共9條河流12個水文站點超警戒水位。

據官方數據統計，風雹災害造成江西農作物受災面積2.9萬公頃、絕收1千公頃，倒塌及嚴重損壞房屋53和306間，一般損壞房屋逾1.5萬間。受降雨及上游來水共同影響，周日下午4時鄱陽湖星子站水位14.38米，較常年同期偏高2.07米。江西省氣象台預計，周一（8日）本輪降雨過程基本結束。

湖南省防汛抗旱指揮部辦公室周日消息，湘江一級支流瀟水雙牌站於上周六（6日）下午1時12分水位開始超警；湘江干流老埠頭站周日上午8時水位103.02米，超警0.02米，相應流量每秒6,040立方米。洪水向下游推進，據水文部門預報，湘江幹流歸陽以上河段將出現超警戒水位洪水。本輪洪水影響該省多個鄉鎮，其中，郴州市宜章縣栗源鎮新坪山村、復源村等村莊部分地區汪洋一片，農田、道路被浸，積水漫至居民家門口。截至周日上午，宜章縣共疏散民眾106人。

粵北和珠江三角洲北部市縣連日暴雨，其中廣州從化、惠州龍門、韶關新豐出現局部特大暴雨，廣州從化區呂田鎮錄得最大累積雨量505毫米。上周三（3日）至周日，廣東省自然資源廳共發布省級地質災害氣象風險預警10期，發送短訊3.1萬多條；共出動地質災害巡查1.64萬人次，巡查地質災害隱患點1.12萬多處，疏散1,096人。