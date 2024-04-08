離職老師舉報復康中心打罵殘障童　市殘聯介入調查

四川有殘障兒童中心周日（7日）被離職老師舉報，指中心有老師多次對殘障兒童動手打罵，甚至持短棍拍打。中心負責人周某表示，舉報者帶走中心所有的閉路電視影片，不能斷定是否經過剪輯。周某亦強調沒有家長向其投訴類似事件，也不知有孩子被打的情況。「都江堰市殘疾人聯合會」已介入調查。

內媒周日報道，四川都江堰市禾苗殘疾兒童康復中心被舉報，網傳影片可見，最少有兩名老師涉對多名孩子動手。畫面中，一名孩子撕打另一名孩子，被老師拉開後打罵，另有一名老師手持短棍對坐在櫈子上的小孩進行敲打。周某對其中一段影片進行辨認後承認，事發去年冬天，自己孩子也在教室內，遭其他孩子搶東西，周某的妻子發現後阻止。惟另外幾段影片內容，周某無法確定是不是真實發生。

周某介紹，舉報者之前負責學校的教學工作，今年一月離職時還在離職書上承諾不互相詆毀，不知此次發布影片舉報的目的是甚麼。資料顯示，涉事中心是經都江堰市行政審批局批准設立的特殊教育復健機構，學校透過專業的方法為自閉症、發育遲緩、智障兒童進行復健訓練，及提供專業照顧及關懷活動。