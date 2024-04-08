男子冒充「寒假作業丟巴黎」失主舅舅　認擺拍吸粉受罰

內地一名千萬粉絲女網紅早前發布一段「小學生寒假作業丟巴黎廁所」影片後，引來不少網民自認是涉事學生的親友，紛紛發文回應。江蘇省公安廳近日宣布，當地一名男子自稱是事件中學生的「舅舅」，發文回應時提及校名，涉嫌造謠，被警方行政處罰。來自南通市的楊男被警方帶走調查後，承認為博關注和吸粉引流擺拍，其帳號被禁，影片遭下架。

據美女網紅平時發布的影片，她自稱曾是法國留學生，經常往返中國廣東廣州市和法國巴黎，當日有人在巴黎遞給她兩本中國小學一年級的寒假作業，聲稱是在廁所撿到的。網紅便將「一年級八班秦朗」的寒假作業帶回國，隨後引來大批網民「認領」。其中一個名為「秦朗舅舅」的帳號在影片的評論區留言，指秦朗是他的外甥，就讀於西場小學一年8班，更笑稱外甥快樂的時光總是短暫的。

該名男子隨後也開直播，吸引大量網民觀看，但因提及校名，各地同校名的工作人員均表示並無「秦朗」這個學生。後經證實，「秦朗舅舅」是蹭熱度擺拍。美女網紅事後回應稱，已聯繫上秦朗的母親，事件已經圓滿結束。江蘇省公安廳周日（7日）發布打擊整治網絡謠言典型案例時，提及楊男以「失主」舅舅身份擺拍、直播到書店購買新作業送給外甥，對相關學校造成不良影響，擾亂公共秩序。