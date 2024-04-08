男童稱想「繼承家產」　長大當銀行行長惹爭議

網上近日流傳一段影片，內地一名男孩造句談理想時稱長大後想當中國農業發展銀行（下稱農發行）行長，原因是「繼承我們的家產」。農發行安徽省分行發言人周日（7日）指，影片中孩子的父親確為該行某縣支行行長，孩子的母親、爺爺和外公也是該行前員工，這個家庭在農發行工作的成員比較多，是歷史變遷和員工聯姻形成。

男孩把銀行視為「家產」，以及其家屬的任職是否違反銀行規定等問題引發熱議，農發行安徽省分行指農發行共設總行、省分行、地市分行、縣支行四級機構，各級行的經營負責人都稱行長，縣支行員工數量一般為15人左右。拍片小孩的父親是某縣支行行長，母親是某市分行機關部門副主管；孩子的爺爺曾是該行普通員工，外公則曾任某縣支行行長，二人已退休多年。

發言人稱，孩子父母目前的工作崗位符合監管要求和農發行任職迴避制度規定，他們處於異地工作狀態。孩子的父母畢業後通過招聘進入該行工作，之後相互認識並結婚。歷史上部分機構對親屬關係管理要求不嚴，加上同一單位的年輕人戀愛結婚，形成部分員工一家人在農發行人數較多的情況。2019年，農發行總行實施嚴格規定，應聘人必須承諾在農發行沒有組織人事部門規定的近親，否則一律不予錄用。