建房糾紛引發衝突　年輕律師遇襲亡2人遭刑拘　

浙江一名年輕律師近日遇襲身亡，死者所屬律師事務所周一（8日）表示，死者遭襲不是因為業務辦案的原因。負責偵辦該案的諸暨市公安局周一通報，孫男被2名年齡分別為57和61歲的男子用刀捅傷，送院搶救無效身亡。行兇者已被刑拘。

浙江人地律師事務所周一發訃告稱，該所青年律師孫滬上周六（6日）遇歹徒襲擊，於周一凌晨2時搶救無效逝世，終年34歲。該律師事務所一名工作人員表示，孫滬遇襲事件發生在浙江省諸暨市，目前該案件正在由諸暨市公安局偵辦。有律師對內媒稱，此事因孫男老家鄰里糾紛宅基地（用以建造住宅的集體所有權農村土地）引起，「他（孫男）爸叫他回去，之後發生遇襲事件」。諸暨市公安局通報中也表示，涉事雙方因建房糾紛發生衝突。

在發布訃告的同時，人地律師事務所同時發布了一則《關於孫滬律師承辦案件更換代理律師的公告》。內容稱，因孫滬離世，其承辦案件將由律師事務所指派其他律師完成，具體案件分配待進一步討論決定。由於案件進度、案卷資料等原因，同時請各委託人、辦案單位積極與該所聯絡，避免遺漏或錯失期限。據知，孫滬生前主攻金融與銀行領域的案件，去年剛結婚，之前一直在該所實習和執業。