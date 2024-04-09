近4成在日德企把生產線遷離華　調查稱政治考慮

日本德國商會與畢馬威會計師事務所（KPMG）近日進行一項調查的結果顯示，多達38%受訪的在日德國企業，正將生產線從中國轉移到日本，而有23%正將區域管理職能從中國轉移到日本，主要出於經濟、政治和社會穩定因素。

外媒上周六（6日）報道，上述調查共有164家在日德企參與調查，報告於上月27日發表，其結果與另一項調查的結果互相呼應。日本對外貿易組織早前發布調查結果顯示，對於希望避免地緣政治、貿易和金融不確定性的外企而言，日本是具有吸引力的目的地。

富士通政策經濟師舒爾茨（Martin Schulz）表示，對德企而言，長久以來，中國勞工成本低廉，同時也是重要的成長市場。現在，外企需要考慮更多政治和地緣政治事務，也擔心像是產品從中國向美國出口，是否會變得更為困難。他又指，將生產線轉移到日本可降低被捲入中美貿易戰的風險。此外，目前中國經濟正處重組階段，不知道未來會如何。日本德國商會主席舒曼（Marcus Schürmann）表示，地區採購和外包在日本很容易進行，且日本有很多關鍵的全球大企業，也是很多德企考慮將區域管理職能設置在日本的原因。