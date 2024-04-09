花蓮再遇4.9級地震　砂卡礑疑發現失蹤星洲夫妻鞋子

台灣花蓮縣對出海域上周三（3日）發生黎克特制7.5級強震，造成13人死亡，增至1,149人受傷；目前仍有6人失蹤，包括砂卡礑步道游姓一家5口還未找到的3人、澳洲籍新加坡夫妻2人及和仁礦區中和礦場的蕭姓男子。搜救人員周一（8日）挺進砂卡礑步道搜索，發現一隻男裝鞋，懷疑屬於新加坡男子，周二（9日）將擴大尋找該處。

砂卡礑成為搜救熱區，但遇到兩層樓高巨石阻路，而中和礦場落石不斷，亦延誤搜救進度。花蓮縣餘震不斷，周二清晨6時14分再發生4.9級地震，震央在花蓮縣政府以東8.7公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度為16.4公里。上周三發生強震時，有民眾正好乘搭從松山飛台東的航班，恰巧在高空上拍到山崩的瞬間，畫面曝光後引起不少網民討論，認為畫面非常珍貴，形容是「上帝視角」。

另外，屏東縣東港籍漁船鴻興漁號在花蓮強震期間失聯，周一傳出人船平安的消息。海巡署當日深夜發新聞稿表示，鴻興漁號午夜改靠高雄興達港海巡基地，不讓其直接回東港，因要調查確認沒有疑慮才放行，但基於偵查不公開相關案情，待釐清後再說明。興達港海巡基地暫時不對外開放，據報船長與兩名印尼船員也被分開調查，引起關注。