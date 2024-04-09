夏立言訪美國務院晤行政官員　說明國民黨立場

國民黨副主席夏立言於美東時間周日（7日）飛抵美國華盛頓，與國際事務部主任黃介正及駐美代表處同事會合，展開為期6天的馬拉松式拜會行程。夏立言周一（8日）赴美國國務院拜會美方行政部門官員，未透露與誰會晤，僅稱針對各種議題交換意見，說明國民黨的立場。

夏立言周一現身美國國務院，入內約一小時，他否認此行談到美日菲峰會和台總統當選人賴清德就職典禮等相關議題。台媒報道，會談主題圍繞在台灣選後新政局，未來的台美關係和兩岸關係，以及國民黨改革。夏立言日前強調，台灣要維持兩岸關係，同時維持對國際社會的關係，不是零和，而且事實證明可行。

國民黨國際事務部助理主任須予謙表示，夏立言飛抵華盛頓後，國民黨駐美代表秦日新率國際部助理主任沈正浩、須予謙接機，隨即聽取駐美代表處業務簡報。夏立言於華盛頓的首個行程是代表黨主席朱立倫視察國民黨駐美代表處，周一晚率領訪問團出席僑宴，他轉達朱立倫對代表處去年協助安排新北市長侯友宜訪美的鼓勵，選後持續積極與美方各界對話，堅定貫徹國民黨「親美、友日、和陸」的外交路線。