加拿大情報局指華　干預最近兩次大選

杜魯多被指在打擊中國干預方面做得不夠。

加拿大早前宣布調查外國干預當地選舉的行為，加拿大安全情報局（CSIS）周一（8日）在官方調查聽證會上表示，中國干預了加拿大最近兩次分別在2019年和2021年舉行的大選。報道指，這是至今中國涉嫌政治干預加拿大的最明確證據。

上述兩場選舉均由加拿大總理杜魯多和其所屬自由黨勝出，前年有媒體披露外國干預選舉的消息後，反對派國會議員提出不滿並施壓，杜魯多因而成立委員會調查。周一的聽證會上公布一份絕密簡報文件，顯示CSIS知道中國在過去兩次大選中「具欺騙性地暗中干預」。CSIS指，這兩次選舉干預活動務實，主要側重於支持那些在與中國政府有利害關係的議題被認為「親中」或「中立」的人。

文件稱，CSIS在2018年6月至前年12月向眾多內閣部長提供了34份有關外國干預的簡報，包括有關最近兩次大選，杜魯多則在2021年2月和前年10月聽取了簡報。文件結論是國家行為者能成功干預加拿大，因為幾乎沒有法律或政治後果，意味這是低風險、高回報。情報分析人士和保守黨指摘，杜魯多政府在打擊中國干預方面做得不夠。