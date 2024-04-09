馬英九晤北京市委書記　互提九二共識反對台獨

台灣前總統馬英九訪問大陸行程來到北京最後一站，周一（8日）分別參觀盧溝橋、抗日戰爭紀念館、故宮博物院，當晚與北京市委書記尹力會面。馬英九參觀時表示，必須學會和平解決爭端，又強調「去中國化」不會成功。尹力與馬英九會面時表示對花蓮地震的關注，指北京市願意提供必要的幫助。

在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同下，馬英九周一上午率領其基金會「大九學堂」青年學生參觀盧溝橋和抗日戰爭紀念館。期間，陸方安排了93歲盧溝橋事變親歷者鄭福與馬英九短暫交談。馬英九稱，紀念不只是回顧歷史，最重要是記取教訓。在參觀抗日戰爭紀念館時，談到有支持台獨論者主張《開羅宣言》非國際條約，馬英九駁斥講這種話的人完全沒有國際法常識。他下午由大陸國台辦主任宋濤陪同到故宮博物院參觀，車隊直接從華西門駛入，隨後由故宮博物院院長王旭東親自導覽。馬英九參觀後表示，任何所謂「去中國化」的行徑都不會成功，因為中華文化源遠流長，已經深植炎黃子孫血脈之中。

尹力周一晚在北京飯店與馬英九會面時指出，長期以來馬英九堅持九二共識，反對台獨，為推動兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出了重要貢獻。近兩年清明期間，馬英九率團訪陸祭祖尋根參觀訪問，充分體現作為炎黃子孫的家國情懷和民族大義。馬英九則表示，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為有九二共識作為共同政治基礎，堅決反對「台獨」，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。他未來會繼續推動兩岸青年交流，為兩岸和平發展盡力。