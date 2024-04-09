台海軍司令訪美　美關注大陸灰色地帶戰術擾台

台灣海軍司令唐華訪美，周一（8日）出席在華盛頓舉行的海空暨太空研討會，他指台美軍事訓練交流永遠不會說夠，台美協同作戰能力會隨時間、裝備及人員等改變。台媒周二（9日）另引述美國國務院回覆指，正密切關注中國大陸以灰色地帶戰術擾台的行動，持續敦促各方保持克制。

唐華與台駐美軍事代表團團長魏中興等人，周一出席海空暨太空研討會並到多個展場參觀，與廠商互動。被問及有沒有與美方討論應對解放軍對台施壓時，唐華表示解放軍並非只針對台灣而來，行動範圍可能還包括東海及南海，認為這是全球性的問題，應思考如何應對。但他不願多談此行是否與美國軍方高層互動，只稱重點將是尋找合作機會，並與國際接軌。與會美國軍方高層則強調以規則為基礎的國際秩序，稱這也是全球共識。

金門二膽島上月30日遭大陸航拍機攝錄駐軍運補過程，台灣陸軍金門防衞指揮部周一指出，同日兩度偵獲一架民用航拍機接近二膽島及猛虎嶼，台軍發射信號彈示警並以干擾槍反制，迫使航拍機原路折返。美國國務院發言人回覆台媒指，美方敦促大陸與台灣開展有意義的對話，以降低誤判風險，並持續呼籲勿單方面改變現狀。