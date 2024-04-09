美稱加薩停火決議無約束力　華批褻瀆安理會責任

以巴局勢未見緩和，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵周一（8日）在聯合國大會否決權使用會議上批評，美國代表宣稱已獲通過、要求加薩地帶立即停火的第2728號決議不具約束力，其言行不符合作為安理會常任理事國身份，褻瀆了作為安理會成員應承擔的責任，嚴重損害安理會的權威和信譽。

戴兵指，美國作為對以巴問題當事方有重要影響力的國家，卻一再阻撓安理會就停火發聲，並先後4次否決安理會推動實現立即停火的行動努力。此後美方提出決議草案，但在最核心的停火問題上含糊其詞，實質是企圖通過為停火設置前提條件，挾持安理會為其錯誤的政策主張背書。中國與阿爾及利亞、俄羅斯上月22日在安理會對美國提出的加薩局勢決議草案投了反對票，是充分考慮到阿拉伯國家對該草案的嚴重關切和強烈不滿。

戴兵強調，第2728號決議是加薩衝突爆發5個多月後，安理會通過首份明確要求立即停火的決議，具有約束力，必須全面執行。中方敦促以色列鄭重履行聯合國會員國義務，立即停止對加薩地帶的軍事進攻，解除對當地的封鎖和對人道物資進入的人為設障等；同時敦促美國維護安理會權威，認真落實並推動以色列全面落實安理會該決議，中方支持安理會根據形勢發展採取進一步必要行動。