美擬推動中方改變產業政策　華稱不平衡是常態

為期4天的中美高層經濟會議周一（8日）在北京落下帷幕，美國財長耶倫在此次訪華期間，多次就中國一些行業產能過剩及其可能對美國工人和公司產生的影響表達關切，稱美方將推動中方改變對美就業構成威脅的產業政策。中國外交部發言人毛寧周二（9日）表示，在全球化的脈絡下判斷產能是否過剩，要從全球市場需求和未來發展潛力來看，供需平衡是相對的，不平衡往往是常態。

毛寧表示，解決相關問題主要也要依賴市場依照價值法則進行調節，將產能等經貿問題泛政治化、泛安全化，違反經濟規律，不利於本國產業，也不利於世界經濟穩定發展。中方認為各方都應堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，根據世界貿易組織規則，妥善處理經貿合作中的矛盾分歧，共同維護全球產供鏈的穩定性。

耶倫周一在記者會上表示，相信中國正真誠地參與討論，並且正取得進展，不希望看到美國與中國的經濟關係或整體關係惡化和破裂。她同日另接受美媒訪問，指如果中國的銀行和公司以及領導層協助俄羅斯入侵烏克蘭，美國將予以制裁。她指中國有權與俄羅斯建立關係，但任何涉及幫助俄軍對烏克蘭展開殘酷戰爭的事情，對美方來說都是不可接受，美方有能力制裁。