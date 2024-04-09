花蓮地震辦頭七法會　經濟損失料達8080萬新台幣

台灣花蓮上周三發生7.5級強震，造成13人死亡。花蓮縣政府與玄門總會谷關大道院及善心人士周二（9日）為遇難者舉辦頭七法會，盼藉法會超度遇難者，願生者安心。農業部周二表示，截至上午11時止，地震導致農業產物、民間設施及公共設施估計損失8,080萬元（新台幣，下同，約2,006萬港元）。

法會於上午10時起進行多項儀式，場面莊嚴肅穆。花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁、花蓮縣議會副議長徐雪玉等人出席上香悼念，並向罹難者家屬致意，盼家屬早日走出哀慟。花蓮縣政府周一（8日）已開設震災聯合服務中心，提供災後諮詢和協助辦理各項申請，包括災害救助金發放、受災戶租金補貼、各項稅金減免等。徐榛蔚表示，目前被列為有居住危險或結構局部輕微損壞的建築共67幢、1,400多戶，未來中長期居住，縣府傾向朝組合屋規劃。

根據農業部周二更新地震農業災情報告，花蓮地區因漁業設施損壞等，損失4,517萬元（約1,121萬港元）。此外，公共設施損失3,563萬元（約885萬港元），主要為道路、觀景台、防波堤、碼頭等受損。