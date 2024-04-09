男子看病遭膠櫈割傷下體縫20多針　醫院拒賠

河南省鄭州市早前有一名男子前往醫院看病，坐在廁所內的櫈上時膠板爆裂，導致下體被割傷需接受手術，縫了20多針。院方最初承諾提供免費治療，但男子還未康復，醫院卻急着把他趕走。

男事主的妻子楊女士近日就上述事件向內媒投訴稱，當日丈夫在醫院肚痛腹瀉，把衣服弄髒，於是在廁所清理。當時他坐在廁所的膠櫈上，膠櫈卻突然爆裂，導致其陰囊被割傷。醫院工作人員回應稱，該廁所是醫生專用，不開放給病人，但當時男事主通過醫護通道進入。至於涉事膠櫈是由醫院統一採購，至今沒出現過碎裂情況。該工作人員又指，男事主提出免費治療和20萬元人民幣（約22萬港元）賠償，院方當時只答應免費治療。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱認為，醫院作為對外提供醫療服務的機構，對在院內就診的患者負有安全保障義務。如因疏於安全保障造成他人損害，醫院應承擔部分損害賠償責任。上述事件中患者因醫院廁所的膠櫈破裂，導致私隱部位被割傷，醫院有一定過錯，應承擔一定賠償責任；患者本人作為完全民事行為能力人，在膠櫈存在破損情況未加防範，也應承擔部分責任。