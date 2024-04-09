消費者權益保護法實施條例7月生效　規範直播帶貨等領域

國務院新聞辦公室周二（9日）舉行政策例行吹風會介紹《消費者權益保護法實施條例》有關情況，該條例將於今年7月1日起正式生效，對預付式消費、直播帶貨、霸王條款、自動續費、強制搭售等新領域新問題作出了專門的規定。

市場監管總局副局長柳軍表示，該條例全面加大對消費者安全權、知情權、自主選擇權、公平交易權、安寧權、個人資訊等保護力度，並作為基礎性、綜合性的一般法以及傾斜保護消費者的特殊法，完善消費糾紛先行和解、行政調解、多元化解等機制，加強社會監督和信用約束。會上指出，近5年直播電商市場規模增長10.5倍，同時投訴舉報的增幅高達47.1倍，明顯高於傳統電商。該條例對網絡消費作了多方面規定，直播帶貨同樣適用，在此基礎上再作更多規範。

在加強訊息披露方面，該條例規定經營者如通過網絡、電視、電話、郵購等方式提供商品服務，應在其首頁、影片畫面、語音、商品目錄等顯著標明或說明其真實名稱和標記，防止「三無產品」。此外，條例規定直播營銷平台經營者應建立健全消費者權益保護制度，積極協助消費者維權，切實改善售後體驗，並嚴格落實經營者身份核驗和日常管理責任。直播間營運者、直播營銷人員發布的直播內容如構成商業廣告，亦應依照《廣告法》規定履行廣告發布者、經營者或代言人義務。