西南海域貨船撞沉漁船　發現6具遺體2人仍失蹤

廣東汕頭籍漁船「粵南澳漁36062」 上周三（3日）於海南島西南海域與巴拿馬籍貨櫃船「海豐峴港號」相撞後沉沒，漁船上8人墮海失蹤多日。內媒周三（10日）從海南省海上搜救中心獲悉，截至周二（9日）晚上9時，搜救人員在沉沒漁船船艙內發現並打撈起6具遇難者遺體，目前仍有2人失蹤。

事發後搜救行動持續進行，周二共協調19艘船舶、1架專業救助直升機在事發海域開展海面和空中搜尋，同時協調專業力量繼續開展水下搜尋工作。來自南部戰區海軍某防救支隊、廣州打撈局的多名專業潛水員，周二上午約9時半下潛到沉船探查。當晚8時10分左右，遺體被打撈出水並轉移至南海救助局所屬「南海救203」輪，再轉移回三亞。水下探查工作周三繼續進行。

三亞海事局所屬「海巡1103」輪擔任現場指揮船，協調現場搜救力量按搜救方案開展搜尋，並加強現場交通組織，提醒過往船舶注意避讓，避免發生次生事故。截至周二晚9時，累計協調海事、海軍、海警、救助打撈、漁業、中海油海南分公司等多方力量派出搜救船艇140多艘次、飛機18架次、人員1,300多人次，累計搜尋面積9,400多平方海里。