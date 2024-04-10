美菲日澳未來再巡南海　美將升級駐日作戰指揮部

美國加強在印太地區圍堵中國，周日（7日）首次聯同菲律賓、日本和澳洲在南海的菲律賓專屬經濟區進行聯合海上行動。美國白宮國家安全顧問沙利文周二（9）表示，預期未來會在南海舉行更多美菲日澳聯合海上行動。

美國總統拜登周三（10日）將在華盛頓與日本首相岸田文雄會面，周四（11日）舉行美日菲領導人峰會，預料討論南海等問題。除了美菲日澳在南海演練，美國、英國、澳洲組成的「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）周一（8日）宣布考慮讓日本加入關於先進技術合作的「第二支柱」項目。沙利文表示，美英澳會研究日本參加第二支柱項目的可能，美日峰會將討論此事，AUKUS已準備好與其他夥伴合作，日本可以是關鍵貢獻者。此外，沙利文指拜登和岸田文雄將宣布加強美日國防安全合作及太空探索的措施。

岸田文雄早前提出在2025年3月底前建立一個新日本自衞隊總部，負責監督日本所有軍事行動。沙利文周一受訪時表示，拜登將向岸田文雄作出完全承諾，將升級美軍作戰指揮部來配合日本的計劃，具體細節待定，但整體戰略方向是明確的，確保兩國作戰指揮相結合，使美日能更有效地共同應對在印太安全領域面臨的所有挑戰。知情人士透露，美方考慮任命一名四星上將派駐日本，與日本的新自衞隊總部負責人級別匹配，該級別的美國軍官可以為未來美日統一指揮奠定基礎。