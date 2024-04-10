賴清德公布首波內閣名單　卓榮泰將任行政院長

台灣總統當選人賴清德周三（10日）上午召開記者會公布首波內閣名單，其中新政府首任行政院長，一如早前消息將由民進黨前主席卓榮泰擔任，前文化部長鄭麗君內定擔任副院長，國發會主任委員龔明鑫任秘書長，賴清德競選總部發言人陳世凱則任行政院發言人。

賴清德親自出席記者會宣布閣揆人選，稱這段時間他與副總統當選人蕭美琴不停開展交接工作，卓榮泰接受其徵詢接下閣揆一職，形容對方是一直以來的好戰友，善於溝通並協調，可超越政黨的角度來凝聚公共共識，完全清楚台灣未來方向。賴清德表示，針對台灣社會有益、朝野有共識議題應優先解決，對沒益處又分歧的議題應先擱置，尚未取得共識的議題應建立平台並廣徵民意。他認為在全球化競爭當中，台灣要能佔有一席之地，光靠傳承恐有不足，必須組建一支積極行動、創新思維的「行動創新AI內閣」，化挑戰為機會，推動台灣繼續前進。

卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫是賴清德競選時的「鐵三角」，深受賴的信任。民進黨內人士分析認為，這樣的布局彰顯賴清德政府初期穩健、務實風格。另有分析指，這個名單是「維穩內閣」，避免在美國大選前台灣出事，是基於亞太地區的大環境。現年65歲的卓榮泰曾任台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席等職務。對於現任總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦未來是否入閣，卓榮泰稱待時機成熟會分批對外報告，未來也會朝民主大聯盟的方向努力。