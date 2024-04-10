「食人」扶手電梯保養不足半月　工程公司多次受罰

上海市奉賢區上周四（4日）有女子在超市內被捲入扶手電梯重傷，事後需接受手術恐有截肢風險。內媒周二（9日）報道，出事電梯於上月底剛完成維修保養。至於負責維保的工程公司被揭多次因未按規定進行電梯維保，被市監部門予以行政處罰。

發生扶手電梯「食人」事故後，奉賢區市場監管局牽頭成立調查組，對相關涉事單位立案調查。該局工作人員表示，初步判斷事故直接原因為扶手電梯踏板固定環位移、鬆脫導致踏板脫落，上下兩側踏板缺失，保護裝置失效，令扶手電梯未能自動停下。傷者丈夫盧先生周一（8日）表示，其妻仍在深切治療病房接受治療，醫藥費一直由超市支付，涉事電梯維保單位的人曾前來慰問。事發超市相關負責人曾表示，涉事電梯一個月進行兩次維保，由上海騰欣建築安裝工程有限公司負責。

內媒從企業查冊平台企查查了解到，上海騰欣建築安裝工程有限公司持有上海市市監局發放的特種設備安裝、改造、修理許可證。浦東新區市監局2015年11月抽查該公司擔任維保單位的某超市兩部貨運梯，發現維保人員未按規定進行電梯日常維護保養工作，遂處罰該公司。該公司2019年2月又因未按照特種設備安全技術規範進行電梯維保，被松江區市監局行政處罰，罰款2萬元人民幣（約2.2萬港元）。至上月1日，奉賢區市監局對該公司相關業務的檢查結果為「需整改」。