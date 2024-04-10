陸反對美台軍事勾連　促台就漁船事故道歉究責

大陸國台辦周三（10日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回應今年2月兩岸發生的撞船事件，將談判調查停滯歸咎於民進黨當局出爾反爾，推卸責任，為善後協商設置障礙。她指出，台方滿足家屬要求真相、道歉、究責、賠償等合理訴求，事件才能妥善解決。

至於兩名金門釣客早前海上遇險獲救，惟其中胡姓男子因隱瞞台軍身份滯留大陸，有記者關注何時完成調查程序送返。朱鳳蓮表示相關情況仍在核實了解，有台立委希望陪同家屬探望胡男，陸方將提供相關協助。另對於大陸新能源車、無人機等產品，民進黨當局一直以各種藉口阻撓輸台，她批評民進黨當局對大陸好用時尚的產品設下諸多障礙，搞「封殺禁用」，不得民心；又批評民進黨當局借花蓮地震宣揚「台獨」，才是所謂認知作戰的慣犯。

台灣前總統馬英九訪陸期間表示深切期望兩岸共同合作，避免戰爭，朱鳳蓮呼籲台灣同胞堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，強調積極創造條件為台青年赴陸實習、就業、創業搭建平台。

對於美國常務副國務卿坎貝爾日前將美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艇計劃牽扯到台海局勢，朱鳳蓮批評言論非常危險，AUKUS只會讓本地區更不安全，堅決反對任何利用相關軍事合作介入台灣問題的企圖。對於台軍接裝首批M1A2T坦克加購美軍研發的城鎮戰升級套件，以及美方將與日菲台等協調在第一島鏈抗陸，她強調反對美台軍事勾連，美方所謂《台灣關係法》是完全錯誤、非法和無效。