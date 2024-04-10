速遞公司經理洩國安案　違保密義務遭行拘

國家安全部周三（10日）公布一宗洩密案件，內地一名速遞公司經理擅自將屬於國家秘密的執法辦案情況洩露給他人，導致調查工作受到嚴重影響。國家安全機關近期對其處以行政拘留處罰，相關責任人也受到相應處理。

國家安全機關為偵辦一宗重要案件，約見某速遞公司部門經理張某，依法出示相關執法證件，要求張某配合提供疑犯龐某有關涉案資料，並告知其本次執法工作情況不得向任何人洩露。張某表示將配合，按要求閱讀並簽署《保密義務承諾書》。惟國家安全機關幹警離開後，張某由於保密意識淡薄，轉頭將此事告知同事，還囑咐對方「別亂說」，但調查消息仍傳到龐某處。得知自己被國家安全機關調查後，龐某迅速逃匿，但最終被捕。

國安部指出，張某明知自己有保密義務並簽署了承諾書，卻擅自洩密導致辦案工作受到嚴重影響，其行為屬於洩露有關反間諜工作的國家秘密，鑑於其有認錯悔錯表現，國家安全機關對其處以行政拘留3日的處罰，同時罰款3萬元人民幣（約3.3萬港元）。國安部警告，反間諜工作的國家秘密一旦洩露，可能帶來嚴重後果，呼籲公民和組織支持協助國安工作。