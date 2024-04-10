多間醫院開展男性「根浴」服務　昆明官方調查

內地十多年前有會所推出男性「根浴」服務，針對男顧客私處進行水療，備受爭議後沉寂於世。惟內媒近日暗訪雲南省昆明市，發現這些根浴服務竟在醫院再現，被質疑是打「色情擦邊球」。昆明市衞生健康委綜合監督執法局周三（10日）通報，與相關執法部門組成聯合調查工作組開展核實，將根據調查情況依法依規處置。

內媒記者近期調查發現，昆明已有兩間醫院開展上述根浴業務，包括雲南仁愛醫院和官渡民生醫院宜良五洲門診部，宣稱有病治病，沒病保養。雲南仁愛醫院一名女醫生向記者介紹有儀器治療和手法治療，後者可理解為按摩或者中醫穴位手法。其中水療就是根浴，體驗價是98元（人民幣，下同，約108港元）；手法則要預約，原價是498元（約550港元），第一次可享體驗價300元（約331港元）。

該女醫生稱舒適度肯定有，私密部位末梢神經較豐富，「不可能做得痛」；並直言治療是美女護士來做，男護士做不出效果，反問：「做了就是要讓你有反應，沒反應你來做甚麼？」另在官渡民生醫院的男醫生則向記者稱，自家培訓師有相關資格，同行是掛羊頭賣狗肉。有體驗者表示，這些項目無任何檢查過程和診療紀錄病歷，無法分辨是不是正規醫療服務。