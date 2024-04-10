地震令花蓮抬升45厘米　傾斜大樓發現女死者愛貓

台灣花蓮上周三（3日）發生大地震，至周三（10日）搜救進入第8天。太魯閣砂卡礑步道是重點搜救區，搜救人員及機具分3路搜救，周三上午移出一具遺體，目測為女性，身份有待調查。而在地震中嚴重傾斜的天王星大樓，消防周二（9日）救出2隻被困的家貓。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞周三稱，砂卡礑步道因多處路段嚴重崩塌，搜救隊改經河床填土鋪路過河，挖掘機將壓在罹難者身上的土石清出，有望先帶出上周五發現的游姓父女，並持續搜尋仍然失蹤的游家其餘3人。至於周二發現的男裝鞋，經確認並非屬於失蹤的澳洲籍新加坡夫婦。

家住天王星大樓的33歲康姓女教師，地震發生時本已逃出，但為了救愛貓返回家中，結果被倒塌樑柱壓死。起初傳出她的愛貓也不幸死亡，但周二消防在救援另一住戶所飼養的貓隻時，意外發現一隻橙色的貓，後證實為康女的愛貓。

地震發生後，台內政部土地測繪中心比對震前、震後衞星測量資料，發現台灣地殼位移。受災最嚴重的花蓮被抬升高達45厘米，水平移位8厘米，西部由北至南也移動1至6厘米。 據台氣象署統計，截至周二午夜，地震後的大小餘震已逾800次，民眾不時感覺到搖晃。