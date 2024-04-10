受賄兼虛報造假　重慶前副市長熊雪被起訴

最高人民檢察院周三（10日）發布消息，重慶市人民政府前黨組成員、副市長熊雪涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，河南省鄭州市人民檢察院審查起訴，近日已向鄭州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，熊雪利用擔任重慶市南岸區副區長，重慶高新區管委會副主任，重慶北部新區管委會副主任、主任，重慶兩江新區管委會副主任，重慶市永川區委書記，重慶市商務委員會主任，重慶市發展和改革委員會主任，重慶市人民政府黨組成員、副市長，重慶高新區黨工委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

現年61歲的熊雪是重慶渝北人，長期在重慶市工作，2019年5月起任重慶市人民政府副市長、黨組成員，兼任重慶高新區黨工委書記，至去年1月仍任重慶市人民政府黨組成員。惟同年5月他被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，11月被開除黨籍並逮捕。調查指他搞形式主義、虛報造假，通過民間借貸獲取大額回報，並利用職務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面謀利。