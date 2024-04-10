為減至35公斤亂服減肥藥　22歲女肝衰竭險送命

家住廣東深圳的女子小方（化名）今年22歲，身高1.56米的她目標是減重至35公斤。今年初其體重突然飆升，她於是在網上購買減肥藥，誰知服用兩個月後出現肝衰竭，醫院更一度給她發出病危通知書，治療後情況已恢復穩定。

小方初中時因為身材微胖感到自卑，自此一直減肥，並常年保持節食習慣。她今年初體重突然升到42.5公斤，怎樣控制飲食都瘦不下去，於是花2,000多元人民幣（約2,200港元）在網上購買很多網紅推薦的減肥藥。她早前在家中突然感到頭暈頭痛、惡心嘔吐、全身發冷，發燒至39℃，家人發現後立即將她送到深圳市第三人民醫院。

經檢查發現，小方的肝功能嚴重受損，凝血功能發生障礙，其中丙氨酸轉氨酶（ALT）和天冬氨酸轉氨酶（AST）兩項指標均嚴重超標。當天醫生給她下發病危通知書，並緊急進行人工肝治療，其後其各項指標好轉，凝血功能恢復正常。深圳市第三人民醫院肝炎肝硬化主任王方認為，小方是因為短期內大量服用減肥藥導致藥物性肝炎，同時消瘦明顯，免疫力差，出現嚴重感染，導致病情進一步加重引發的肝功能衰竭。