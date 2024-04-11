拜登白宮晤岸田　強化美日同盟抗中俄

日本首相岸田文雄國事訪問美國，他於周三（10日）到白宮與美國總統拜登會談。拜登在白宮南草坪為岸田舉行盛大的歡迎儀式，之後再進入橢圓形辦公室會談。拜登儀式上表示，美日的同盟關係牢不可破，美日同盟也是印太區及世界和平、安全及繁榮的基石，兩國正建立比以往任何時候都更強大的防衞夥伴關係以及強大的印太區。

在會談約兩小時後，兩人舉行聯合記者會。據報會談的重點是印太地區局勢與中國的行動，兩人在會談後發表聯合聲明，公布雙方的軍事合作計劃，以及從導彈到登月的多個合作項目，加強兩國同盟以着眼於對抗中國和俄羅斯。拜登在記者會上形容，今次是美日同盟自成立以來最重大的升級。

岸田表示，他和拜登討論了台灣與中國的緊張關係，並承諾維護基於法治的國際秩序。岸田說：「無論在何處，透過武力或脅迫單方面改變現狀的企圖，都是絕對不可接受的。」他揚言美國和日本將繼續對此類行動作出回應，包括來自中國的挑戰，又聲稱：「鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略……今天的烏克蘭明天可能就是東亞。」拜登則表示，要與中國保持開放的溝通管道，並聲言美日同盟本質上屬防禦性質。他指美軍和日本自衞隊將透過聯合指揮架構互相合作，並將與澳洲一起開發新的空中導彈防禦網絡。

總體而言，美日雙方已敲定了約70項防衞合作協議，包括升級駐日美軍指揮架構，以使其能夠在危機中更好地與日本自衞隊合作。雙方在聯合聲明中亦表示，歡迎美日之間投資擴大，促進在半導體和人工智能等新技術領域的合作；雙方也宣布，首位藉美國月亮女神計劃登月的非美國人將會是日本人。岸田周四（11日）將在美國國會發表講話，並與拜登和菲律賓總統小馬可斯舉行日美菲峰會，預計將重點討論南海問題。拜登還會與小馬可斯舉行雙邊會晤。

對此，中國外交部發言人毛寧周四表示，美日關係不應針對他國或損害他國利益，不應破壞地區和平穩定。毛寧認為，美日不顧中方的嚴重關切，在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。另針對美日峰會聲明提到中國加速核武庫建設，毛寧回應指，美日對中國核政策表達所謂的關切，完全是脫離事實、別有用心的虛假敍事，中方堅決反對、絕不接受。