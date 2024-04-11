男子61刀捅死鄰店店主　二審維持死緩判決惹爭議

福建省漳州市平和縣文峰鎮2021年8月發生一宗命案，廣告店店主張某津被隔壁小吃店店主林某光殘忍殺害，身中61刀。林某光事後辯稱自己屬正當防衞，且精神報告顯示他罹患妄想性障礙，一審獲判死刑，緩期2年執行，限制減刑。惟張某津家屬當庭提出上訴，二審維持原判，目前準備申請再審。

張某津妻子吳女士表示，案發當日林某光到丈夫店中稱要製作壁畫廣告，再帶他到小吃店2樓殺害。法醫鑑定死亡原因為多處銳器所傷，導致失血性休克死亡。平和縣公安鑑定意見通知書顯示，林某光經鑑定患有妄想性障礙，評定為無刑事責任能力。漳州市中級人民法院去年10月一審採信有關說法，判處林某光故意殺人罪名成立，作上述判決之餘，勒令他賠償5.05萬元人民幣（約5.6萬港元）喪葬費。

吳女士認為，林某光並無家族精神病史和相關就醫史，啟動精神鑑定程序不合理，遂當庭提出上訴。平和縣民眾法院今年2月1日二審，期間林某光強調自己無錯，屬於正當防衞，吳女士代表律師針對鑑定資料不完整、本案存在複雜的犯罪動機等方面提出疑問，惟法院最終維持原判。吳女士表示，無法理解林某光能獨自開小吃店和預謀殺人，卻偽裝正當防衞及自我保護能力過強是屬於精神病患者發病期，未來將針對對方的精神鑑定無說服力提出上訴。