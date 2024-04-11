台鐵列車擦撞地震落石出軌　今晨恢復雙線通車

台灣花蓮縣上周三（3日）發生大地震，至今造成16人死亡、1,155人受傷，仍有3人失聯，累計出現逾800次餘震。花蓮縣周四（11日）早上8時53分再發生黎克特制4.1級地震，深度24.4公里，最大震度出現在太魯閣。周三（10日）晚有列車擦撞地震落石導致出軌，台鐵公司連夜搶修，周四清晨6時恢復雙線通車。

台鐵第445次普悠瑪號列車周三晚9時10分在花蓮和平站南邊，擦撞因餘震滾入路軌的落石，造成前端第1車北邊2軸出軌，雙線無法通行。車上146名乘客無受傷，台鐵疏散乘客到月台乘搭當晚10時21分抵達和平站的4046次區間車，繼續前往樹林站。一級應變小組其後前往現場處理，周四清晨完成清理路軌並拖走出事列車。

事發區間因非屬落石高風險路段，故未設置警告，路軌與山坡之間有台9線幹道，台9線與路軌旁均設鋼軌柵欄阻隔，但這次落石量大，4塊落石衝破阻隔。台鐵公司發布新聞稿指，因事故地點還有餘震，通行和平與和仁間列車一律以時速60公里慢行確保安全。台鐵也提供乘客相關退、換票及賠償，列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，可於一年內到各站辦理退票賠償。