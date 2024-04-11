與華開展邊境國防交流　越南擬建高鐵連接中國

根據中國和越南兩軍今年合作計劃，經雙方商定，中越第8次邊境國防友好交流活動周四至周五（11至12日）在越南老街省老街市和雲南省紅河州河口縣及相關口岸地區舉行。越南另宣布，計劃在2030年前開始興建兩條高速鐵路連接中國。

越南計劃投資部周二（2日）發聲明指，計劃中的一條高鐵將從越南海防市和廣寧省經首都河內到和中國雲南接壤的老街省。另一條則從河內到和中國廣西接壤的諒山省，經過人口密集的全球製造廠設施，包括多間中資廠房。越南也計劃興建一條連接河內和胡志明市的高鐵，早前表示正向中國學習開發首條高鐵，並派官員赴中國鐵路公司研習。近日開展訪華的越南國會主席王廷惠周一（8日）會見中國鐵路公司主管，周三（10日）出席促進越南與中國投資貿易合作政策法律論壇，並會見多間華企領導人。

另在越南舉行的世界台灣商會聯合總會活動傳出遭中國大陸干擾，台外交部周四回應指，駐越南代表處協同主辦單位與越南交涉爭取讓會議順利舉行，絕不接受大陸粗暴干涉及打壓，對越南政府屈服於大陸壓力干擾部分議事表示遺憾。