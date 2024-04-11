夏立言晤美在台協會主席 稱國民黨是美最親近朋友

正率團訪美的國民黨副主席夏立言，於當地時間周三（9日）在華盛頓拜會美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，討論台灣政情、兩岸局勢以及國民黨與美國雙邊關係。羅森伯格歡迎更多國民黨立委訪美，夏立言強調只要時機允許，國民黨國際事務部和駐美代表處一定全力協助。

這是羅森伯格上月訪台以來，夏立言10天內第二度代表國民黨主席朱立倫，分別於台北和華盛頓與她會面。台媒周四（11日）引述國民黨國際部助理主任須予謙指，夏立言除了再次轉達朱立倫的致意，也感謝羅森伯格關心花蓮地震後的救災與重建狀況，國民黨「親美、友日、和睦」的外交政策不變，將持續全力支持美方關注的國防改革方向，深化台美各領域交流。

夏立言與羅森伯格會談時強調，國民黨永遠是美國最親近的朋友，包括朱立倫恢復設立駐美代表處和這次率團訪美，都是國民黨親美、親民主的具體展現。他又指，為了台灣的和平、穩定、繁榮，國民黨也將依循強調「防衞」與「對話」並行的「2D戰略」，透過對話厚實兩岸和平基礎。