傳邱垂正將掌陸委會　林佳龍或同意任外長

台灣總統當選人賴清德周三（10日）公布首波內閣名單，民進黨前主席卓榮泰將任行政院長。卓榮泰當日曾提出組建AI（人工智能）創新內閣，民眾黨發言人吳怡萱揶揄他無實際執行方法，乾脆直接問手機語音助理Siri。外界頻傳賴清德有意讓台灣總統府秘書長林佳龍出任外交部長，林佳龍承認對方希望他在未來執政團隊扮演一定角色，強調他一直在團隊中。台媒周四（11日）報道，林佳龍當日將第3度接受賴清德約見，準備點頭答應接下外長一職。

卓榮泰預計周五（12日）召開第二場內閣人事發布會，周四傳出新任陸委會主委已內定由現任海基會副董事長兼秘書長邱垂正出任，現任陸委會主委邱太三計劃返回學校任教，而法務部長內定由台北地檢署檢察長鄭銘謙接任，行政院公共工程委員會主委內定由前宜蘭縣代理縣長陳金德出任。邱垂正在大陸事務領域歷練深，曾任陸委會副主委兼發言人逾7年，歷經多任主委。有知情人士表示，這很可能意味台灣新政府將採取和平務實路線。

卓榮泰周四首次亮相記者會時，表示新內閣用人唯才不分黨派，將積極培育年輕世代，組建AI創新內閣。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，他對賴清德選擇卓榮泰擔任行政院長感到遺憾，先前立法院正副院長選舉時，卓榮泰曾對外說沒有介入，但實際是有介入，甚至心虛到刪除貼文，質問：「怎麼會選公然說謊的人擔任行政院長？」吳怡萱則指，創新是種思維，不是冠上AI就是創新，政府效能提升、部會間溝通順暢並如實回應民意，也不是只靠AI就能達成，最重要是回歸政策層面，制定對的政策。