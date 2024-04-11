85歲書畫家范曾再婚　傳新婚妻細50歲惹議

85歲的內地知名書畫家范曾周三（10日）發文宣布再婚，新婚妻子名叫徐萌，據悉兩人相差50歲，該段爺孫戀引起關注。有網民發現女主角疑為本名徐萌的模特兒尚艾真，她曾獲「中國第一黃金比例」的封號，惟艾尚真周四（11日）發文否認。另傳范曾新婚妻極有可能是曾任中國交通廣播《汽車風雲》節目主持人的徐萌。

范曾發文稱，愛妻楠莉去世3年，期間感到悲痛孤寂，又因為罹患輕微腦梗塞，藝術生涯舉步維艱，因徐萌無微不至的關愛，令他身心全面康復，兩人決定正式登記結婚。有傳范曾的身家近10億元人民幣（約11億港元），在此之前有3段婚姻，頭兩次離婚收場。范曾宣布再婚同時曬出作畫照，照片中徐萌站在身邊陪伴，她留有一頭烏黑長髮，模樣相當年輕。

根據網民「起底」的資料，艾尚真於1988年9月9日出生於重慶，現年35歲，曾傳她在事業高峰期與一名圈外男子結婚，生育3名孩子，但男方身份成謎。惟艾尚真已否認與范曾結婚，多次強調不是本人。網上資料顯示，節目主持人徐萌則是90後，由此推測徐萌最大僅34歲，比范曾至少細51歲。