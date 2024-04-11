貪官模仿電視劇建牆藏150萬人民幣　受賄罪成囚8年

四川省紀律檢查委員會周三（10日）揭露遂寧市河東開發建設投資有限公司前董事、財務總監田瑜璇犯受賄罪的貪腐細節，指他倣效電視劇情節，在家中建造牆壁藏逾百萬元（人民幣，下同）現金。他最終因犯受賄罪，去年被法院判囚8年。

四川省紀檢委指，河投公司前黨支部副書記、總經理陶紅2019年因受賄罪被法院判決，相關國企領導幹部旁聽庭審，包括田瑜璇。惟田瑜璇目睹此情況後，並無引以為戒，反而萌生出「幹票大的就收手」的想法。河投公司2020年準備發行5億元（約5.5億港元）中期票據，田瑜璇將消息透露給融資中介趙某，後者獲利597萬元（約654萬港元），再將一半的現金贈予田瑜璇。

田瑜璇事後苦惱一整個行李箱的現金應如何藏好，最終決定學習電視劇中砌牆藏錢的情節，在成都家中自建牆壁藏好該筆「好處費」。執法人員調查期間，敲破牆壁發現堆疊整齊的12袋現金，涉案金額達150萬元（約164萬港元）。法院審理查明，田瑜璇自2011年12月至去年1月先後接受22人請託，收受錢款839.1萬元（約919萬港元）。