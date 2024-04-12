太湖禁漁期非法捕撈刀魚21人落網　涉案逾百萬人民幣

太湖自2020年開始進入為期10年的禁漁期，惟有非法組織在相關水域非法捕魚。浙江湖州市長興縣公安局周四（11日）發布消息稱，該部門近日打掉6個在太湖水域非法捕撈刀魚的團夥，涉案金額逾100萬元（人民幣，下同，約110萬港元），21人落網。全部涉案人員因涉嫌非法捕撈、掩飾隱瞞犯罪，被採取刑事強制措施。

長興縣警方近日發現一名江蘇男子大量收購太湖刀魚等魚獲，近期夜間又有多艘漁船在夾浦鎮太湖水域附近出沒，懷疑有非法捕撈行為。警方成立專案組展開調查，發現多個疑似非法捕撈的專業犯罪團夥。專案組發現涉事團夥經常在半夜行動，透過駕駛漁船、採用絲網的方式，在太湖水域非法捕撈，並將捕獲的刀魚販賣給江蘇買家。

警方鎖定該團夥參與捕撈、儲存、銷售等環節的涉案人員，並於周一（8日）開展收網行動，查獲逾1,000斤刀魚，扣押5艘漁船、1輛用於裝運魚獲的車輛和絲網等涉案工具。警方表示，該團夥成員自去年9月以來為獲取非法利益，在禁漁期間互相糾集，明知收購的刀魚是非法捕撈仍予以收購，透過魚販將每斤刀魚以40至400元（約44至440港元）價格銷往江蘇江陰市、無錫市等地的餐館。