簽82億新台幣作業維持案　台否認美野戰通訊系統慢

台灣國防部周四（11日）宣布，美國政府於美東時間上周二（2日）就「通訊系統作業維持」對台軍售案完成發價書簽署程序，總額約82億元新台幣（約20億港元）。對於外界質疑美售台野戰資訊通訊系統作業緩慢、新系統交付台灣時間表一再延誤，台國防部駁斥。

台美通訊系統作業維持案決標公告指出，台駐美軍事代表團本月初與美國在台協會簽署合約，委請美方廠商派遣技術代表赴台，維持台灣軍事通訊系統作業順暢及穩定，合約有效期間是上周二至2028年12月31日。台媒指，台美這項合作案雖然歸類為對台軍售項目，但並非出售整套新的通訊裝備給台灣，而是美方技術人員赴台協助的勞務案。

有報道指，美國於2020年售台野戰資訊通訊系統（又稱陸區第三代通訊系統），但在美方內部作業緩慢下，極可能延誤台軍資通電軍指揮部的建軍計劃，所以先行簽訂上述新合作案，維持現行系統運作。台國防部其後回應指，該案屬延續性作業維持費，採購通訊系統備份料件、系統軟件及技術協助等支援服務，所謂第三代陸區作業系統緩慢並非事實。