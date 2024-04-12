涉貪污受賄　光大前董事長唐雙寧被起訴

最高人民檢察院周五（12日）發布消息，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪污、受賄一案，國家監察委員會完成調查，由河北省唐山市人民檢察院審查起訴，近日已向唐山市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長職務上的便利，將其保管、使用的公共財物據為己有，數額特別巨大。他亦涉利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長，中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，光大銀行黨委書記、董事長等職務便利，在職務調整、貸款獲取等事項上為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，檢方認為應以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。

唐雙寧於1954年10月出生，是遼寧北鎮人，長期在銀行系統工作，2007年6月任中國光大（集團）總公司董事長、黨委書記，2014年12月至2017年12月任中國光大集團股份公司董事長、黨委書記。他亦是中央文史研究館特約研究員、中國作家協會會員等，筆名「霜凝」。他去年7月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，今年1月被開除黨籍及逮捕。