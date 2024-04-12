美前亞太助理防長率智庫訪台　晤蕭美琴談兩岸議題

美國智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）派團訪問台灣，周四（11）獲台副總統當選人蕭美琴接見。談及兩岸議題時，她指兩岸對話有助降低風險及誤判，台總統當選人賴清德多次表示對此持開放態度，願在對等、尊嚴、不設政治前提下與大陸對話展開交流。

2049計劃研究所主席、美國國防部前亞太助理部長薛瑞福率領美國重要單位成員訪台，包括該研究所所長蓋斯萊（John Gastright）、美國全球戰略公司副總裁卡瓦諾（Brian Cavanaugh）等。訪問團分享近期在華府的觀察，並問及台灣新政府執政優先順序及挑戰。蕭美琴說明台灣當前重要議題及面臨的內部與外部挑戰，包含扭曲的政治論述以及具不良意圖的假訊息認知作戰試圖分化台灣社會、破壞人民對政府的信任，都是需協力處理的問題，而數碼安全也是台灣正不斷加強與國際合作的重要領域。

針對加強台美關係，訪問團問及如何更有效提升美國大眾對台灣的支持。蕭美琴表示過去駐美期間，高度重視與美國社會的公共溝通，時常親赴美國各州、大專院校及民間組織演說，增強美國大眾對台了解，進而願意支持台灣。近年台灣對國際社會的貢獻及影響獲廣泛認可，她希望共同延續美國不分黨派支持台灣的力量，將透過展現台灣產業優勢及強調與美共享價值以獲得更強認同。