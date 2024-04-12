粗言辱罵差遣學生　大學女副敎授遭終止教職

北京郵電大學一名鄭姓女副教授近日遭15名研究生學生聯名舉報違反師德師風，舉報資料長達23頁，內容指鄭女常常對學生粗言辱罵，又差遣他們做很多科研以外的事情。大學周三（10日）通報，決定取消鄭女的研究生導師資格，停止其教學工作。

網傳舉報材料顯示，鄭女在北京郵電大學資訊與通信工程學院工作。她指導的2022級、2023級碩士研究生共15人聯名舉報稱，她情緒極不穩定，經常用粗言破口大罵；又差遣實驗室學生，如長期代取大量速遞，替她開車接送朋友、家人，去其家中打掃衞生；為其女兒做作業、接送上學放學、在其女兒參加重要考試時代為作弊；多次幫其搬家、酒店訂房；代其買花、養花，替其去商場退換貨、維修等。舉報材料包括聊天紀錄、錄音等證據，舉報學生希望學校、學院能明察秋毫，更換導師，並保護他們直到畢業。

該校透過官方微博帳號通報，針對鄭女師德不當的有關舉報，該校已查實，她未能正確履行研究生導師職責，未能做到關心愛護學生，要求學生從事與學習、科研無關事宜；未按學校相關規定給學生發放助研津貼。由於她的行為違反相關規定，校方決定停止其教職，並將其崗位由副教授7級降為講師10級，後續將按程序進行黨紀處分。校方亦將為鄭女指導的所有學生更換導師。