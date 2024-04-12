傳中方在菲設秘密潛伏小組　華使館批無稽之談

中國與菲律賓近日在海南的主權爭議持續升級，菲媒指菲軍方及資訊和通訊技術部聲稱，正調查假冒西方企業的華企涉嫌網上招募菲現役和退伍軍人從事線上分析服務，更有報道稱中國在菲設立秘密潛伏小組。中國駐菲大使館指摘菲方個別官員和媒體捕風捉影，對中國惡意揣測和無端指摘，在菲煽動仇華情緒。

綜合菲媒報道，4名中國公民因涉嫌參與提供偽造菲律賓政府發放的身份證件在當地被捕。這些證件包括含特殊居民退休人士簽證的護照。有菲議員稱，菲向屬於「士兵年紀」的35歲中國公民發放特殊退休永居簽證，威脅國家安全。另有部分菲媒稱中國在菲設立秘密潛伏小組，並將之與二戰期間日本間諜潛伏在珍珠港相類比。

中國駐菲大使館發言人周三（10日）表示，一段時間以來一隻無形之手在菲不斷散播涉華虛假資訊，炒作中菲海上爭議，無限放大兩國涉海分歧，製造緊張局勢，販賣戰爭焦慮，其目的就是要毒化中菲關係氛圍，干擾雙邊關係正常發展。該發言人強調，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，所謂中國在菲設立秘密潛伏小組是無稽之談，倒是有的國家習慣將手伸向他國，製造分裂對抗，發動「顏色革命」。中方希望菲方從中菲關係大局和地區和平穩定出發，盡快回到對話協商的正確軌道，以實際行動管控分歧，推動兩國關係穩定發展。