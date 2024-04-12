地震傾斜大樓拆卸因救貓延誤　民眾要求停工爆衝突

台灣花蓮縣上周三（3日）大地震，已造成16死1,155傷，仍有3人失蹤。花蓮對開東部海域周五（12日）早上8時54分再發生黎克特制4.3級地震，深度23.1公里。強震中嚴重傾斜的天王星大樓拆除進度因救貓延誤，現場一度爆發口角衝突。另在台北市士林區溪山里連日傳出上百人上吐下瀉，疑為地震後災情。

由於天王星大樓內仍有貓隻受困，有愛貓人士認為應先救貓再繼續拆除工程，導致現場的愛貓人士、消防、民族里長等人爆發口角衝突，其中大樓主委王姓女子一度因情緒激動吐血送醫，已送往醫院觀察。縣政府原計劃兩周完成拆除，但進度卻因住戶寵物貓受困暫緩，甚至有愛貓人士號召民眾「打電話去罵」，王女表示十分困擾，縣政府建設處亦證實延誤情況，稱只能邊拆邊留意。

溪山里里長黃慧芬表示，地震後的上周六（6日）就有里民反映上吐下瀉，直到周一（8日）後愈來愈多里民出事，就醫診斷說是急性腸胃炎或感冒，患者都集中在同一個水源區。她擔心是地震後造成水質渾濁釀禍，衞生局派聯合醫院陽明院區醫療團隊周四（11日）晚進駐里辦公處，自來水處檢驗水質未發現異狀，但呈現長期以來的大腸桿菌群超標情況。

另外，南韓宣布將捐贈50萬美元（約390萬港元）協助花蓮震災重建工作。台外交部周四表示，感謝南韓對台灣展現的溫暖慰問與援助，並期盼台韓良善力量能持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。