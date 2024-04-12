積欠屋租不甘被收樓　住客當場縱火釀3死1傷

台灣台中市一處單幢住宅周四（11日）遭縱火，釀成3死1傷。事發時屋主兒子帶同兩名親人到場收樓，惟積欠屋租逾一年的住客心有不甘，將預藏門口冰桶的10加侖汽油推倒點燃，自己也燒成焦屍。台中地檢署指派檢察官偵辦，周五（12日）會同法醫驗屍，釐清案情。

涉嫌縱火的58歲楊姓男子3年前將位於大雅區雅楓街68號的事發住宅，抵押給債主林姓姊弟再回租，但因拖欠屋租，林姓姊弟與任職律師的游姓表姐到場收樓。法院裁定該住宅要在周一（8日）點交，楊男延至周四才願搬離，卻在事前購買汽油，待3人入屋後即鎖門，一言不合便潑油縱火。楊男、林姊及游女最終葬身火窟，林男則跳窗受傷生還，1樓客廳與廚房燒毀。

警方周五指，楊男的李姓前妻為原屋主，兩人原共同經營五金買賣，與林男父母有生意往來，後因積欠林男父母約1,400萬新台幣（約340萬港元）貨款，2021年楊男與李女離婚後將該屋抵押給林母。楊男及其長子居於上址，長子當時不在家躲過一劫，晚上返家見到家園全毀、父親燒死後神色凝重，上車後一度悲從中來，情緒潰堤痛哭。