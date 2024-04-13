內地失獨女性逾288萬人　料仍將快速增加

最新一期《人口與經濟》雜誌刊發文章《中國死亡獨生子母親總量及變動趨勢再研究》，對失獨女性規模進行最新測算。研究指，2020年50歲及以上失獨女性約有288.8萬人，遠高於此前大部分學者估計的約80萬人上限。隨着生育水平下降、生育進程推遲，未來婦女獨生子女死亡的風險會提高，失獨女性快速增長的趨勢將保持穩定。

研究指在一孩政策初期，因1982年計劃生育政策而導致的失獨女性群體產生，其規模相對較小，約為5.9萬人，但隨着一孩政策全面實施，其群體擴大，於2010年增加至42萬人。2010年至2020年的失獨女性高達191.9萬人，她們生孩子時計劃生育政策對於生育的影響仍在，處於政策性低生育與內生性（意願性）低生育的過渡時期。

但隨着內生性低生育成為主導，生育意願持續下降，生育年齡進一步推遲，生育水平降低和生育數量減少，只生一個孩子的高齡婦女比例逐步增加，而當其失去獨生子女後，再生育的可能性也隨之降低，終身失獨風險增加。作者建議，現時應提升生育水平，健全和完善針對死亡獨生子女家庭的扶助制度，以及構建跨部門協作和統籌機制，應對死亡獨生子女問題。